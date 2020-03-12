Американский актер Том Хэнкс сообщил, что сдал тест на наличие коронавирусной инфекции, который показал позитивный результат.

Об этом он сообщил на личной facebook-странице.

Обследования актер проходил в Австралии. Заражен не только он, но и его супруга Рита.

По его словам, ни с женой чувствовали недомогание, как при простуде, потому решили обратиться за медицинской помощью.

“Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Чтобы правильно играть, как сейчас нужно в мире, мы прошли тестирование на коронавирус и оказались положительными.

Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности окружающих”, – поделился он.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.

В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.