В Сети появилась аудиозапись, на которой актер и продюсер Том Круз обругал съемочную группу фильма "Миссия невыполнима 7" и пообещал уволить каждого, кто не будет соблюдать противоэпидемические меры.

Сначала информация появилась у таблоида The Sun, позже изданию Variety ее подтвердили два источника, близкие к съемкам.

Том Круз сделал эмоциональный выговор съемочной группе фильма “Миссия невыполнима 7” после того, как увидел, что они мер против COVID-19,

Сообщается, что Круз увидел двух членов команды, стоящих слишком близко друг к другу перед экраном компьютера, и сказал всем: “Если это повторится, вас *** [мать вашу] здесь не будет!”

В аудиозаписи, полученной The Sun, можно услышать, как Круз говорит: “Мы – золотой стандарт. Они вернулись в Голливуд и сейчас снимают фильмы из-за нас. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. Я разговариваю по телефону с каждой долбаной студией по ночам, страховыми компаниями, продюсерами, и они смотрят на нас и используют нас для создания своих фильмов. Мы создаем тысячи рабочих мест, ублюдки. Я больше не хочу это видеть. Никогда!”

Круз строго следил за соблюдением правил COVID-19 на съемочной площадке фильма в Великобритании и ругал команду за то, что они воспользовались безопасными условиями, которые команда помогла создать.

“Вам понятно, чего я хочу? Вы понимаете ответственность, которая лежит на вас? Я взываю к вашей осознанности. Если вы не можете быть разумными и я не могу понять вашей логики, то вы уволены”, – сказал он подчиненным.

Съемки “Миссия невыполнима 7” были задержаны в октябре, когда 12 человек на съемочной площадке в Италии получили положительные результаты тестов на COVID-19. Производство возобновилось через неделю и вернулось в Великобританию две недели назад. Фильм должен выйти в ноябре 2021 года.