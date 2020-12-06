Американский актер Том Круз рассчитывает отправиться в космос для съемок в фильме "Миссия: невыполнима".

Об этом сообщает издание Sun со ссылкой на источник.

Так, 58-летняя звезда уже ведет переговоры с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), которые пообещали посодействовать ему в задуманном.

Как говорится в издании, Круз даже готов потратить свои деньги на реализацию плана.

Напомним, впервые о полете актера в космос заговорили в мае этого года, но отмечалось, что фильм не будет продолжением франшизы “Миссия невыполнима”, а станет отдельным проектом.

Ранее компания Space Shuttle Almanac разместила на своей странице в Twitter путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. В плане присутствовала “туристическая поездка” на корабле Илона Маска Crew Dragon, запланированная на октябрь 2021 года. Пассажирами-туристами числились актер Том Круз и режиссер Даг Лайман.

В рамках серии “Миссия: невыполнима” планируется выход седьмой и восьмой частей. Они станут завершающими фильмами франшизы. Выход лент изначально был запланирован на 2021 и 2022 годы соответственно, однако из-за пандемии коронавируса точные даты их выхода остаются неизвестны.