Популярный голливудский актер Том Круз выставил на продажу свое роскошное горное поместье в Колорадо, США. Он планирует получить за него 39,5 млн долларов.

Об этом сообщает издание People.

Элитный особняк площадью 11 512 квадратных метров расположен в Теллурайде, штат Колорадо. В доме есть 7 спален и 9 ванных комнат. В 2008 году именно здесь актер встретился с телеведущей Опрой Уинфри для записи интервью. А в 2006 году Круз и его тогдашняя возлюбленная Кэти Холмс продемонстрировали первые фото новорожденной дочери Сури, сделанные в этом поместье.

Отмечается, что просторное ранчо было “построено по частному заказу, где много девственной природной красоты, широких горных панорам и отдыха на природе”.

Основной дом связан с гостевым площадью 929 квадратных метров, в котором расположены 3 спальни. Интерьер максимально натуральный и выполнен из дерева. Гости и хозяева всегда чувствовать тепло и уют.

Для удобства в поместье обустроили игровую комнату, где установлен бильярд и фортепиано. Есть также фитнес-зал; два камина, открытая терраса и гараж на три машины.

“Этот уединенный особняк, окруженный величественной горной местностью и широкими лесными тропами, к которому можно добраться по живописной километровой дороге от защищенного въезда. Он находится всего в нескольких минутах от исторического центра города Теллурайд, где можно покататься на лыжах и сыграть в гольф”, – говорится в сообщении.