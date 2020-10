Об этом сообщила пресс-служба PlayStation.

“Мы слышали, что Трэвис – большой поклонник PlayStation, поэтому начали с ним общение, которое привело к этому уникальному сотрудничеству. Благодаря нашей общей страсти к играм и творчеству, мы планируем сотрудничать с Трэвисом и его брендом Cactus Jack для создания инновационных проектов, которые, как мы надеемся, порадуют наших коллективных поклонников”, – отметили в пресс-службе.

Трэвис Скотт уже выпустил первый рекламный ролик PlayStaion 5.

It’s official: @trvisXX is joining the PlayStation family as a strategic creative partner.

— PlayStation (@PlayStation) October 23, 2020