С 5 февраля трилогия Питера Джексона "Властелин колец" возвращается в американские кинотеатры в формате 4K на экранах IMAX.

Об этом сообщает Gamespot и официальный аккаунт IMAX в Twitter.

Это будут обновленные версии трилогии, представленные в 4K и со всеми другими улучшениями, такими, например, как цветокоррекция, благодаря которой каждый фильм теперь выглядит более связным.

По словам режиссера Питера Джексона, фильмам “Властелин колец” не хватало единообразия в их окраске и других элементах. Обновление их до 4K дало команде возможность вернуться к старым работам и решить эту проблему.

“Было интересно вернуться и пересмотреть эти фильмы, потому что я понял, насколько они непоследовательны. И это действительно из-за того, как именно трилогия” Властелин колец” была снята. Первый фильмы мы сняли на 35 мм пленку и цветокоррекция была сделана старомодным механическим способом. Затем мы перешли на цифровую синхронизацию цветов в следующих двух фильмах”, – сказал он.

Джексон также сказал, что важно было не только повысить четкость изображения, но и сохранить “кинематографический вид” фильмов, а также повысить общую точность воспроизведения.

“Здорово, что теперь все фильмы выглядят так, как будто они были сняты одновременно”, – говорит режиссер.

При обновлении “Властелина колец” для 4K команда заметила, что недостатки визуальных эффектов стали более выраженными, поэтому с переизданием команда вернулась и удалила или закрасила некоторые из этих странностей и недостатков.