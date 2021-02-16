Об этом сообщают #Буквы.

Вскоре после скандального заявления Полякова извинилась перед Кароль и отметила, что не намекала на личную трагедию в семье певицы, связанную со смертью ее мужа Евгения Огира. Однако сама Кароль, похоже, не поверила в искренность коллеги.

Во время интервью YouTube-каналу Russell Blog Кароль призналась, что использовала скандал с Поляковой в собственных целях. В частности, неприязнь со стороны Поляковой стала частью рекламной кампании нового клипа Тины Кароль “Скандал”.

“Плакальщицы на похоронах” – это страшно. На Западной Украине действительно существует такое понятие, и это горе, это печаль. Знать путь и пройти его – разные вещи вообще. Я не находила себе места и размышляла. Я подумала, что будет абсолютно честным, если Оля Полякова станет участницей рекламной кампании моей песни. Это честно. Мы не договаривались, я ей не звонила. Это была моя идея! Мы просто взяли и вырезали ее голос. Я сделала это своими руками … Меня все поддержали. Потому что пробито моральное дно”, – сказала Тина Кароль.

При этом певица добавила, что ей все равно на громкие заявления коллеги по цеху. Кароль отметила, что в их случае лучше соревноваться качественными треками, а не скандальными заявлениями.

“Я не воспринимаю такую ​​неприязнь серьезно. Вот как так можно сказать? Никак! Давай, напиши классный трек, все поднимем палец вверх, сделай что-нибудь. Каждому есть место под солнцем. Нас столько живет на этой планете, в этой стране. Каждому есть воздух, каждому есть солнце, каждому есть снег, который сейчас валит в окне. Я вот иначе живу. А вся эта история – это плохой скандал, так как он коснулся морали. Коснулся сердечной чакры украинцев. Это плохо. Моей сердечной чакры”, – добавила поп-дива.