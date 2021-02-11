Оля Полякова снова попала в скандал, назвав Тину Кароль «плакальщицей»

Об этом сообщают #Буквы.

Так, 6 февраля в эфире шоу “Маска”, которое выходит на канале “Украина”, где Полякова является судьей и одной из звездных детективов, после обсуждения выступления одного из участников она назвала Тину Кароль “известной плакальщицей на похоронах”.

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Стоит отметить, что муж Тины Кароль – Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года. Причиной его смерти стал рак желудка.

Из-за слов Поляковой на нее обрушился шквал критики. Многие поклонники требовали извинений.

Сама же Тина Кароль, комментируя высказывание коллеги, заявила, что будет всю жизнь плакать за своим мужем.

“Оля Полякова, ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради жизни сына. Но не на похоронах, а за здоровье и за силу высоты в близости родных душ. Моя ты прелесть…” – написала она в своей Instagram-Stories.

После критики Полякова заявила, что очень любит Тину Кароль как артистку, однако считает ее творчество слишком грустным. Она также добавила, что не имела в виду личную трагедию знаменитости и никогда не стала бы об этом шутить.

“Это относится исключительно к творчеству, песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины – очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю, уважаю. И никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, истории. И у всех, кого это оскорбило и задело, я искренне прошу прощения. А к режиссерам монтажа у меня отдельная просьба, ну если вы видите, что что-то идет, не так и может быть истрактовано неверно, то вырезайте, вы же и так много хорошего вырезаете”, – сказала она.

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