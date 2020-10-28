Видео появилось в Instagram шоу Saturday Night Live.
Знаменитость пошутила, что именно карантин подтолкнул ее к похудению.
“Я знаю, что сейчас выгляжу совсем иначе по сравнению с тем, когда вы видели меня в последний раз. На самом деле, мне из-за всех ограничений и запретов, связанных с режимом самоизоляции, пришлось путешествовать налегке. И я взяла с собой только половину себя. То, что вы сейчас видите, это та половина, которую я выбрала”, – пошутила Адель.
К слову, зрители отреагировали на слова певицы бурными аплодисментами и смехом. Комментаторы отметили, что сейчас Адель выглядит безупречно.
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- Ранее британская певица Адель, которая похудела на 45 килограммов, впервые за месяц опубликовала новое фото и поразила фанатов своей фигурой. В последний день лета певица посвятила пост ежегодному фестивалю Notting Hill Carnival, который должен был состояться в Лондоне, но был отменен из-за эпидемии COVID-19.