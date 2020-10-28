32-летняя британская певица Адель стала приглашенной ведущей шоу Saturday Night Live. Звезда призналась, что ждала этого момента очень долго, поэтому начала программу ироничным монологом о карантине, путешествиях и своем экстремальном похудении.

Видео появилось в Instagram шоу Saturday Night Live.

Знаменитость пошутила, что именно карантин подтолкнул ее к похудению.

“Я знаю, что сейчас выгляжу совсем иначе по сравнению с тем, когда вы видели меня в последний раз. На самом деле, мне из-за всех ограничений и запретов, связанных с режимом самоизоляции, пришлось путешествовать налегке. И я взяла с собой только половину себя. То, что вы сейчас видите, это та половина, которую я выбрала”, – пошутила Адель.

К слову, зрители отреагировали на слова певицы бурными аплодисментами и смехом. Комментаторы отметили, что сейчас Адель выглядит безупречно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Saturday Night Live (@nbcsnl) 24 Жов 2020 р. о 9:46 PDT