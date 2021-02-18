Об этом сообщает Variety.

“Мы можем подтвердить, что Studiocanal очень усердно работает над третьей частью с превеликим мастерством и бережностью — как и над первым и вторым фильмом”, — заявили в студии.

Тем не менее подробности нового фильма пока не разглашаются. Ранее режиссер первых двух частей Пол Кинг утверждал, что не будет снимать третий фильм, но все равно примет участие в его создании. Сейчас Кинг снимает “Вилли Вонка и шоколадная фабрика” — предысторию Вилли Вонки —героя известной сказки Роальда Даля про Чарли и шоколадную фабрику, которая должна увидеть свет в марте 2023 года.