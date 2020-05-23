Об этом сообщает издание Billboard.

Композиция войдет в новый альбом Леди Гаги “Chromatica”, релиз которого запланирован на 29 мая.

“Rain On Me” – не единственная коллаборация в будущем альбоме. Известно, что слушателей ждут также совместные синглы с Элтоном Джоном и южнокорейской группой Blackpink.

Как отмечала Леди Гага, они с Гранде прекрасно понимают друг друга, а процесс записи совместной песни был “исцеляющим”.

“Эта женщина (Ариана Гранде, – ред.), несомненно, прошла через очень тяжелые, очень тяжелые жизненные испытания. И эта ее способность двигаться дальше. Когда она пришла в студию, я все еще плакала, а она нет. И она говорила: “Все будет хорошо. Позвони мне, вот мой номер”, – рассказывала певица.

В итоге была записана песня “Rain On Me”.

“Стихи на песню “Rain on Me” я написала прямо в студии… Это аналогия слез под дождем. И метафора привычки выпивать, что я когда-то делала, чтобы забыться. Я предпочту быть трезвой, не пить. Но я все еще жива… У этой песни много слоев”, — поделилась Леди Гага в интервью для Apple Music.

Стоит отметить, что, помимо самой песни, вышел также яркий видеоклип к ней. В видео певицы предстали в соблазнительных образах: они в латексных костюмах устроили зажигательные танцы под дождем.

В новый альбом Леди Гаги войдут 16 песен, в том числе представленная ранее “Stupid Love”.