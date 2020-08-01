Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Паркер умер в пятницу после продолжительной болезни. У него остались жена Лиза Моран-Паркер, пятеро детей и семь внуков.
За всю карьеру Паркер получил семь наград Британской киноакадемии. Он также дважды был номинирован на премию “Оскар” как лучший режиссер.
Последний снятый Паркером фильм – “Жизнь Дэвида Гейла” 2003 года с Кевином Спейси и Кейт Уинслет. А в 2018 году режиссер передал в дар национальном архиву Британского института кино свое собрание сценариев и других кинематографических документов.
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