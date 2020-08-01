Британский кинорежиссер и сценарист, председатель Британской режиссерской гильдии и основатель британского Комитета по делам кино Алан Паркер, снявший "Эвиту", "Багси Мэлоун" и "Стену", умер в возрасте 76 лет.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Паркер умер в пятницу после продолжительной болезни. У него остались жена Лиза Моран-Паркер, пятеро детей и семь внуков.

За всю карьеру Паркер получил семь наград Британской киноакадемии. Он также дважды был номинирован на премию “Оскар” как лучший режиссер.

Последний снятый Паркером фильм – “Жизнь Дэвида Гейла” 2003 года с Кевином Спейси и Кейт Уинслет. А в 2018 году режиссер передал в дар национальном архиву Британского института кино свое собрание сценариев и других кинематографических документов.