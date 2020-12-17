Об этом говорится на сайте Epic Games.
Так, с 17 декабря можно будет приобрести некоторые игры со скидками до 75%, а ежедневно можно будет получить одну бесплатную игру. При этом игра будет бесплатной в течение 24 часов, но после этого они останутся у пользователей навсегда.
Сейчас на сайте Epic Games можно бесплатно скачать:
- Pillars of Eternity – Definitive Edition
- Tyranny – Gold Edition
- И вскоре станет доступна – MYSTERY GAME.
- В магазине Epic Games в мае можно было бесплатно получить популярную игру Sid Meier’s Civilization VI, которая обычно стоит более 500 грн.