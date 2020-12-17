Американская компания Epic Games сообщила о бесплатной раздаче игр в течение двух недель подряд.

Об этом говорится на сайте Epic Games.

Так, с 17 декабря можно будет приобрести некоторые игры со скидками до 75%, а ежедневно можно будет получить одну бесплатную игру. При этом игра будет бесплатной в течение 24 часов, но после этого они останутся у пользователей навсегда.

Сейчас на сайте Epic Games можно бесплатно скачать:

Pillars of Eternity – Definitive Edition

Tyranny – Gold Edition

И вскоре станет доступна – MYSTERY GAME.