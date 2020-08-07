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В Сети опубликовали неизданный трек Принса «Cosmic Day»

В Сети опубликовали неизданный трек покойного певца Принса — "Cosmic Day".

Пятница, 7 августа 2020, 19:08

Об этом пишет Dazed.

Песня вышла в преддверии выпуска обновленного и расширенного издания альбома Принса 1987 года “Sign O’ The Times”, релиз которого состоится 25 сентября.

В альбом войдут еще множество неизданных треков певца, в частности, 60 композиций. Среди них будет и запись совместного лайв-выступления Принса и джаз-музыканта Майлза Дэвиса.

СПРАВКА. Принс Роджерс Нельсон — американский музыкант, певец, гитарист-виртуоз, мультиинструменталист, автор песен, композитор, продюсер, актер, режиссер. На протяжении большей части своей карьеры выступал под именем Принс, но использовал также и множество псевдонимов. По всему миру было продано более 100 миллионов копий его альбомов. Лауреат семи премий “Грэмми”, премий “Оскар” и “Золотой глобус”. В 2004 году имя Принса было внесено в Зал славы рок-н-ролла.

  • В августе 2018 стало известно, что 23 альбома американского музыканта Принса теперь доступны онлайн на YouTube, Spotify, Apple Music и других сервисах. Общий каталог включает около 20 часов музыки.
Теги: песня, Принс

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