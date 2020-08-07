В Сети опубликовали неизданный трек Принса «Cosmic Day»

Об этом пишет Dazed.

Песня вышла в преддверии выпуска обновленного и расширенного издания альбома Принса 1987 года “Sign O’ The Times”, релиз которого состоится 25 сентября.

В альбом войдут еще множество неизданных треков певца, в частности, 60 композиций. Среди них будет и запись совместного лайв-выступления Принса и джаз-музыканта Майлза Дэвиса.