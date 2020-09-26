Первые фото показала старшая дочь актера, Айрис.

Неделей ранее стало известно, что Джуд Лоу стал отцом в шестой раз.

Шестого малыша актеру родила его 33-летняя супруга Филиппа Коан. Это ее первый ребенок.

В августе фанаты актера ждали новостей о рождении еще одного ребенка Лоу, но артист рассказал об этом только 15 сентября во время одного их вечерних шоу Джимми Фэллона. Тогда он долго восторженно рассказывал о садоводстве и лишь под конец беседы вспомнил о том, что снова стал папой.

“О! И вдобавок ко всему у меня родился ребенок. Ну вот и все”, – поделился своей радостью Лоу.

Он отметил, что рад рождению малыша, ведь наконец-то может насладиться временем, проведенным вместе с ним.

Какого пола малыш – неизвестно. Можно лишь предположить, что это девочка.

К слову, старшему сына актера, Рафферти, 23 года. Далее у него 19-летняя дочь Айрис. Также у актера есть 17-летний сын Руди, 10-летняя дочь София и 5-летняя дочь Ада.