В Сети опубликовали первую фотографию со съемок нового байопика "Спенсер", который расскажет о принцессе Диане.

Об этом сообщает Deadline.

Принцессу Диану в новом фильме режиссера Пабло Ларраина сыграет Кристен Стюарт. В частности, съемочная команда поделилась первым ее снимком в образе леди Ди.

Действие ленты происходит в королевском поместье Сандрингем в Норфолке в течение трех дней, на Рождество в начале 1990-х годов. Именно тогда принцесса Диана решила развестись с принцем Чарльзом.

Съемки фильма проходят в Германии и Великобритании.

“Спенсер – это погружение в очень эмоциональную историю о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни. Это материальная сумма составляющих, которая начинается с ее фамилии – Спенсер. Это мучительное усилие для нее, вернуться к себе, но Диана пытается сохранить то, что для нее значит она сама”, – прокомментировала Стюарт фильм.

Премьера ленты может состояться осенью 2021 года, а для широкой аудитории она выйдет в 2022-м.

Стоит отметить, что в 2022 году исполняется 25 лет со дня смерти Дианы.