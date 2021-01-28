Об этом сообщает Deadline.
Принцессу Диану в новом фильме режиссера Пабло Ларраина сыграет Кристен Стюарт. В частности, съемочная команда поделилась первым ее снимком в образе леди Ди.
Действие ленты происходит в королевском поместье Сандрингем в Норфолке в течение трех дней, на Рождество в начале 1990-х годов. Именно тогда принцесса Диана решила развестись с принцем Чарльзом.
Съемки фильма проходят в Германии и Великобритании.
“Спенсер – это погружение в очень эмоциональную историю о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни. Это материальная сумма составляющих, которая начинается с ее фамилии – Спенсер. Это мучительное усилие для нее, вернуться к себе, но Диана пытается сохранить то, что для нее значит она сама”, – прокомментировала Стюарт фильм.
Премьера ленты может состояться осенью 2021 года, а для широкой аудитории она выйдет в 2022-м.
Стоит отметить, что в 2022 году исполняется 25 лет со дня смерти Дианы.
- В 2021 году принцессе Уэльской Диане могло бы исполниться 60 лет. В честь ее юбилея принцы Уильям и Гарри установят в саду Кенсингтонского дворца памятную статую.