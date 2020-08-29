В следующем году принцессе Уэльской Диане могло бы исполниться 60 лет. В честь ее юбилея принцы Уильям и Гарри установят в саду Кенсингтонского дворца памятную статую.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Сыновья Дианы, герцог Кембриджский Уильям и герцог Сассекский Гарри, заказали статую еще в 2017 году. Изначально ее установку хотели приурочить к 20-й годовщине смерти Дианы.

Но в следующий понедельник исполнится уже 23 года с этого момента.

В Кенсингтонском дворце заявили, что установка скульптуры из-за пандемии коронавируса была отложена и в этот раз, но она будет открыта в Глубинном саду в следующем году.

Принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года, когда принцу Уильяму и принцу Гарри было лишь 15 и 12 лет.