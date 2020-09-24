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В Сети появился второй трейлер фильма Олега Сенцова «Номера»

В Сети опубликовали второй трейлер художественного фильма "Номера" режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

Четверг, 24 сентября 2020, 13:47

Ролик опубликован на YouTube-канале дистрибьютора “86PROKAT”.

Художественный фильм “Номера”, который был создан по одноименной пьесе Олега Сенцова, рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу.

В мире “Номеров” все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера “Номеров” раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы.

В фильме снялись Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук, Денис Роднянский, Елена Узлюк, Евгений Черников, Агата Ларионова, Александр Бегма, Мария Смолякова, Максим Девизоров, Евгений Лебедин, Олег Карпенко, Александр Лаптий и Виктор Андриенко.

В украинский прокат лента выйдет 19 ноября 2020 года.

  • В феврале был опубликован первый трейлер фильма “Номера”, над которым работали режиссеры Олег Сенцов и автор “Захара Беркута” Ахтем Сеитаблаев.
Теги: Номери, Олег Сенцов, трейлер, фильм

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