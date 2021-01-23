Видео опубликовано на YouTube-канале звезды.
Как сообщает британская телерадиокомпания ВВС, фильм, снятый The New York Times, расскажет о карьерном взлете певицы и последующих спорах по поводу ее ментального здоровья.
В ленте будут представлены интервью с людьми, близкими к Спирс, и юристами, участвовавшими в ее опекунстве, которые “теперь переоценивают ее карьеру, поскольку она борется со своим отцом в суде за то, кто должен контролировать ее жизнь”.
В 30-секундном трейлере знакомые Бритни рассказывают об отвратительном обращении с певицей и говорят, что звезда согласилась на опекунство, но не думала, что это продлится так долго.
Фильм выйдет 5 февраля на американском канале FX и на стриминговом сайте Hulu.
#FreeBritney started as a fan movement. We were originally called conspiracy theorists. No one believed us. No one took us seriously. But we persisted. And now there will be a huge documentary on Hulu outlining this case. pic.twitter.com/lIlvnSLwWH
— Britney Fan (@BritneyHiatus) January 22, 2021
- Ранее Бритни Спирс, которая переживает тяжелые времена из-за судебных процессов с отцом, занялась боксом. Поклонники звезды в комментариях отметили, что она боец и должна бороться за свою свободу.