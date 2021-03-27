Ролик опубликован на YouTube-канале HBO Max.

Картина станет перезапуском истории, а не продолжением хита Дэвида Эйра, вышедшего в 2016 году. Детали о новом фильме пока не известны.

Но ожидается, что в новой ленте агент разведки Аманда Уоллер (Виола Дэвис) соберет обновленную команду суперзлодеев. Среди них будут Харли Квинн (Марго Робби), Король акул (Сильвестр Сталлоне), Человек-в-горошек (Давид Дастмалчян) и Дэдшот (Идрис Эльба).

Режиссером картины выступил Джеймс Ганн, который работал над кинофраншизой “Стражи Галактики”, основанной на комиксах Marvel. Среди исполнительных продюсеров — Зак Снайдер.

Фильм выйдет в мировой прокат 28 июля этого года, в этот день он также станет доступен на платформе HBO Max.