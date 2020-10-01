Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.
В трейлере казахстанский журналист Борат Сагдиев снова отправляется в Америку, но теперь его узнают на улицах, поэтому он вынужден маскироваться.
Фильм выйдет 23 октября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.
Отметим, что вторую часть “Бората” снимали тайно во время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
Оригинальный фильм под названием “Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана”, который вышел в ограниченный прокат в 2006 году, стал коммерческим хитом, собрав 262 миллиона долларов в прокате. Кроме того, Коэн получил “Золотой глобус” за роль главного героя, а сценарий был номинирован на “Оскар”.
- Ранее сообщалось, что премьера сиквела комедии “Борат” с Сашей Бароном Коэном состоится в конце октября – накануне президентских выборов в США.