Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

В трейлере казахстанский журналист Борат Сагдиев снова отправляется в Америку, но теперь его узнают на улицах, поэтому он вынужден маскироваться.

Фильм выйдет 23 октября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.

Отметим, что вторую часть “Бората” снимали тайно во время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

Оригинальный фильм под названием “Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана”, который вышел в ограниченный прокат в 2006 году, стал коммерческим хитом, собрав 262 миллиона долларов в прокате. Кроме того, Коэн получил “Золотой глобус” за роль главного героя, а сценарий был номинирован на “Оскар”.