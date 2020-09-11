В Сети появился трейлер нового фильма Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина»

Видео опубликовано на YouTube-канале режиссера.
Премьера картины состоится 18 сентября на открытии кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Сюжет фильма разворачивается вокруг супружеской пары, которая прилетает из США на кинофестиваль в Сан-Себастьян. Там жена заводит роман с французским кинорежиссером, а муж — с молодой местной испанкой.
Главные роли в картине сыграли Уоллес Шон, Луи Гаррель, Джина Гершон, Кристоф Вальц, Елена Анайя, Стив Гуттенберг, Серхи Лопес и другие.
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