Covid-19 Украина

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В Сети появился трейлер нового фильма Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина»

В Сети появился первый трейлер нового фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" (Rifkin's Festival).

Пятница, 11 сентября 2020, 15:09

Видео опубликовано на YouTube-канале режиссера.

Премьера картины состоится 18 сентября на открытии кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Сюжет фильма разворачивается вокруг супружеской пары, которая прилетает из США на кинофестиваль в Сан-Себастьян. Там жена заводит роман с французским кинорежиссером, а муж — с молодой местной испанкой.

Главные роли в картине сыграли Уоллес Шон, Луи Гаррель, Джина Гершон, Кристоф Вальц, Елена Анайя, Стив Гуттенберг, Серхи Лопес и другие.

  • Ранее сообщалось, что в сети появился первый трейлер киноадаптации бродвейской постановки “Оркестранты” (The Boys in the Band) от Netflix.
Теги: трейлер, Фестиваль Ріфкіна, фильм

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