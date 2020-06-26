Об этом российскому изданию “ТАСС” сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.
По словам адвоката, сердечный приступ у актера случился в ночь на пятницу, 26 июня, из-за нервного потрясения.
К слову, вчера, 25 июня, была годовщина смерти матери Ефремова. Адвокат отметил, что из-за плохого самочувствия он не просил следователя отпустить его на могилу к ней.
“Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается”, — рассказал Пашаев.
Позже актер все же вызвал скорую и пожаловался медикам на боли в сердце. Они оказали артисту помощь, но госпитализировать не стали.
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- В полиции Москвы заявили, что в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью). Но потом обвинение изменили на более серьезное – на п. а ч. 4 этой статьи (нарушение ПДД в состоянии опьянения со смертью человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.