У актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом в ожидании суда по делу о смертельном ДТП, случился сердечный приступ.

Об этом российскому изданию “ТАСС” сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

По словам адвоката, сердечный приступ у актера случился в ночь на пятницу, 26 июня, из-за нервного потрясения.

К слову, вчера, 25 июня, была годовщина смерти матери Ефремова. Адвокат отметил, что из-за плохого самочувствия он не просил следователя отпустить его на могилу к ней.

“Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается”, — рассказал Пашаев.

Позже актер все же вызвал скорую и пожаловался медикам на боли в сердце. Они оказали артисту помощь, но госпитализировать не стали.