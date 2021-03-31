В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что детективам удалось установить причину, по которой американский гольфист Тайгер Вудс не справился с управлением, вследствие чего его автомобиль съехал с дороги, а спортсмен получил множественные травмы. Но причину не называют.

Об этом сообщает The Guardian.

Авария с участием Тайгера Вудса произошла в прошлом месяце в Южной Калифорнии. Тогда звезда гольфа получил серьезные травмы. Внедорожник Genesis, на котором он ехал, пересек две встречные полосы и вырвал дерево с корнем на спуске.

У Вудса были многочисленные переломы. Ему сделали несколько операций. Сейчас он восстанавливается во Флориде.

По словам шерифа, Вудс был без сознания, когда его нашли. У него не брали анализ крови, чтобы проверить ее на содержание алкоголя и наркотиков. Но были проверены данные с видеорегистратора автомобиля спортсмена. Что удалось найти – не сообщается.

“Причина установлена, расследование завершено”, – сказал шериф.

При этом, чтобы назвать установленную причину аварии, полиции нужно получить разрешение от Вудса.

“Мы связались с Тайгером Вудсом и его представителями. Есть некоторые проблемы с конфиденциальностью при раскрытии информации о расследовании, поэтому мы собираемся спросить их, отказываются ли они от конфиденциальности, и тогда мы сможем сделать полную публикацию всей информации, касающейся аварии”, – пояснил шериф.