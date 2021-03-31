Об этом сообщает The Guardian.
Авария с участием Тайгера Вудса произошла в прошлом месяце в Южной Калифорнии. Тогда звезда гольфа получил серьезные травмы. Внедорожник Genesis, на котором он ехал, пересек две встречные полосы и вырвал дерево с корнем на спуске.
У Вудса были многочисленные переломы. Ему сделали несколько операций. Сейчас он восстанавливается во Флориде.
По словам шерифа, Вудс был без сознания, когда его нашли. У него не брали анализ крови, чтобы проверить ее на содержание алкоголя и наркотиков. Но были проверены данные с видеорегистратора автомобиля спортсмена. Что удалось найти – не сообщается.
“Причина установлена, расследование завершено”, – сказал шериф.
При этом, чтобы назвать установленную причину аварии, полиции нужно получить разрешение от Вудса.
“Мы связались с Тайгером Вудсом и его представителями. Есть некоторые проблемы с конфиденциальностью при раскрытии информации о расследовании, поэтому мы собираемся спросить их, отказываются ли они от конфиденциальности, и тогда мы сможем сделать полную публикацию всей информации, касающейся аварии”, – пояснил шериф.
- 23 февраля американский гольфист Тайгер Вудс попал в тяжелую аварию под Лос-Анджелесом в Калифорнии (США) – его машина вылетела с дороги и перевернулась. Спортсмен получил множественные переломы ног; его прооперировали.