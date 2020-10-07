В городе Мейкон, (штат Джорджия, США) родителей 12-летней девочки Кейтлин Йозвяк обвинили в убийстве после того, как она умерла от сердечного приступа, вызванного множественными укусами вшей.

Об этом сообщает The New York Times.

Родителям – 38 летнему Джои Йозвяку и 37-летней Кэтрин Хортон – вменяется убийство второй степени, они арестованы.

Кейтлин была найдена мертвой в грязной комнате в окружении паразитов. По версии следствия, остановка сердца произошла в результате тяжелой анемии, которая, вероятно, была вызвана неоднократными укусами вшей.

Правоохранители установили, что Кейтлин не ходила в школу с февраля 2020 года. Также стало известно, девочка не мылась в течение нескольких недель до гибели.

Некоторые эксперты скептически относятся к тому, что одни вши могли убить ребенка. Тем не менее синяков на ее теле не было. По словам прокуратуры, она не страдала от недоедания и поела как раз перед тем, как мать нашла ее без сознания.

При этом социальные службы хотели отобрать ребенка у родителей еще в год ее рождения – в 2008-м. Мать и отец неоднократно утверждали, что не могут обеспечить дочь.

Специальный агент Райан Хилтон из Бюро расследований Джорджии утверждает, что прибывшие 27 августа на место полицейские нашли самое серьезное заражение вшами, которое когда-либо видели. Паразиты копошились по матрасе ребенка, ее мягких игрушках и мебели.

Адвокат матери девочки отказался от комментариев. Адвокат отца, Кери Фостер Томпсон, заявила, что он невиновен и “опустошен и убит горем”.

“Доказательства в конечном итоге покажут, что господин Йозвяк был любящим и преданным отцом”, – сказала адвокат.

Сообщается, что теперь судмедэксперты должны определить официальную причину смерти.