Об этом сообщили в Ассоциации ALS.
При жизни Квин привлек внимание к своему заболеванию во всем мире и вдохновил миллионы людей пожертвовать деньги на лечение больных.
Патрик Квин узнал о своем диагнозе в 2013 году. Тогда ему было 30 лет. Вместе с товарищем Питом Фрейтсом, у которого также диагностировали боковой амиотрофический склероз, Квин начал распространять информацию о болезни и собирать средства для борьбы с ней.
34-летний Фрейтс умер в декабре 2019 года. Он боролся с болезнью на протяжении 7 лет.
24 ноября умер Квин. Он также боролся с болезнью на протяжении 7 лет.
Напомним, флешмоб Ice Bucket Challenge стал популярным в соцсетях летом 2014 года. Учредители акции пытались таким образом рассказать миру о боковом амиотрофическом склерозе.
Участники, стремившиеся поддержать кампанию, снимали и распространяли видеоролик, в котором выливали на себя ведро холодной воды После этого люди бросали вызов своим знакомым. У тех было 24 часа на выполнение задания. Если же они не успели, или не захотели это делать, то обязывались пожертвования в $100 в пользу фонда больных.
В Ассоциации ALS заявили, что Ice Bucket Challenge стал “самым большим феноменом соцсетей”. Благодаря кампании удалось собрать более $115 млн для этой организации.
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