На 38 году жизни скончался соучредитель флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Квин. Мужчина долгие годы боролся с боковым амиотрофическим склерозом (ALS), но болезнь победила его.

Об этом сообщили в Ассоциации ALS.

При жизни Квин привлек внимание к своему заболеванию во всем мире и вдохновил миллионы людей пожертвовать деньги на лечение больных.

Патрик Квин узнал о своем диагнозе в 2013 году. Тогда ему было 30 лет. Вместе с товарищем Питом Фрейтсом, у которого также диагностировали боковой амиотрофический склероз, Квин начал распространять информацию о болезни и собирать средства для борьбы с ней.

34-летний Фрейтс умер в декабре 2019 года. Он боролся с болезнью на протяжении 7 лет.

24 ноября умер Квин. Он также боролся с болезнью на протяжении 7 лет.

Напомним, флешмоб Ice Bucket Challenge стал популярным в соцсетях летом 2014 года. Учредители акции пытались таким образом рассказать миру о боковом амиотрофическом склерозе.

Участники, стремившиеся поддержать кампанию, снимали и распространяли видеоролик, в котором выливали на себя ведро холодной воды После этого люди бросали вызов своим знакомым. У тех было 24 часа на выполнение задания. Если же они не успели, или не захотели это делать, то обязывались пожертвования в $100 в пользу фонда больных.

В Ассоциации ALS заявили, что Ice Bucket Challenge стал “самым большим феноменом соцсетей”. Благодаря кампании удалось собрать более $115 млн для этой организации.