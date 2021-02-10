Напечатанный на 3D-принтере дом на северном берегу Лонг-Айленда продается за 300 000 долларов.

Об этом пишет издание Archpaper.

Этот дом в пригороде Нью-Йорка по адресу Милбрук Лейн, 34 с тремя спальнями, двумя полностью оборудованными ванными комнатами и просторной открытой планировкой.

Дом, площадью 130 кв. метров, построенный из бетона при помощи 3D-принтера с использованием запатентованной автономной роботизированной системы строительства (ARCS). Систему разработала строительная технологическая компания SQ4D, расположенной на Лонг-Айленде.

Этот дом является первым в своем роде жилым помещением, получившим сертификат заселения и готовым выйти на открытый рынок.

Несмотря на то, что в последние годы на 3D-принтере было напечатано много жилых помещений, большинство из них имеют крошечный размер, или же экспериментальные по своей природе и не обязательно предназначены для постоянного проживания.

Энергоэффективный дом, спроектированный архитектурной и инженерной фирмой H2M, расположен на участке площадью четверть акра недалеко от шоссе State Route 25 в деревне Калвертон.

В доме есть отдельный гараж площадью 69 квадратных метров.

Как отметил агент по листингу Стивен Кинг из Realty Connect в пресс-релизе, доступная стоимость дома “представляет собой важный шаг на пути решения кризиса доступного жилья, от которого страдает Лонг-Айленд”, особенно в районе Ист-Энда.

Кроме того, дом имеет 50-летнюю гарантию.