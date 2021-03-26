В пригороде американского города Миннеаполис в театре Chanhassen Dinner Theaters приняли решение отменить постановку сказки "Золушка", поскольку актерский состав "слишком белый".

Об этом сообщает местное издание Тwincities.

Именно в городе Миннеаполис начались расовые протесты Black Lives Matter после смерти Джорджа Флойда.

Пьесу про Золушку в театре планировали поставить в конце года. Но один из режиссеров отказался работать, ссылаясь на отсутствие расового разнообразия в актерском составе.

“Он (актерский состав) был на 98 % белым… Это неправильно, если мы говорим о расовом разнообразии”, – сказал директор театра Майкл Бриндизи.

Возможно, теперь несколько поменяют актерский состав или даже перепишут сценарий пьесы.

Теперь театр будет приглашать специальных ассистентов, которые будут следить за соблюдением принципа расового разнообразия.

Проблема в том, что театр расположен в такой части города, где практически не живут цветные люди. В Чанхассене 92% белых, 3% латиноамериканцев и 1% чернокожих.

Пока что в театре планируют поставить вместо “Золушки” танцевальный мюзикл Footloose.