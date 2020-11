Об этом сообщили в пресс-службе Twitter.

Компания надеется, что новая функция поможет уменьшить давление вокруг классических твитов, позволяя пользователям выражать более непринужденные мысли и чувства. Функция “fleets” сегодня будет доступна для пользователей Android и iOS.

“Пользователи Twitter отметили, что fleets является простым способом поделиться тем, что у них на уме, поскольку они исчезают через день. Эта функция помогает людямчувствовать себя комфортнее, делившись личными и случайными мыслями и чувствами “, – рассказали директор по дизайну Джошуа Харрис и менеджер по продуктам Сэм Хейсон.

В Twitter уверены, что новая функция создаст непринужденную атмосферу в ленте каждого пользователя. Вокруг временного fleets будет меньше давления и внимания. Пользователи смогут делиться контентом развлекательного жанра.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020