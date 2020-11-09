На початку наступного року, коли новообраний президент Джо Байден вступить на посаду, 45-й президент США Дональд Трамп втратить привілеї у Twitter, завдяки яким його фейкові дописи позначали, але не видаляли.

Про це повідомляє видання The Verge.

Дональд Трамп втратить привілеї у Twitter, якими він користується як світовий лідер, 20 січня 2021 року. Тоді новообраний президент Джо Байден вступить на посаду.

У компанії Twitter підтвердили, що після цієї дати до особистого профілю Трампа – @realDonaldTrump – будуть застосовуватися ті ж правила, що і до будь-якого іншого.

Наразі ж в соцмережі діє спеціальна політика щодо світових лідерів та деяких чиновників. Їхні дописи, якщо вони порушають правила спільноти, не видаляються, а отримують спеціальні позначки. Така політика використовується з 2019 року, і, як пояснюють в Twitter, пов’язана з тим, що такі дописи мають суспільну значущість.

“Підхід Twitter до світових лідерів, кандидатів та державних службовців базується на принципі, згідно з яким люди повинні мати можливість бачити, що кажуть їхні лідери, з чітким контекстом. Це означає, що ми можемо застосовувати попередження та ярлики та обмежувати заходи до певних твітів. Ця політична база застосовується до нинішніх світових лідерів та кандидатів на посаду, а не до приватних громадян, коли вони більше не обіймають ці посади”, – зазначив представник компанії.

Нагадаємо, соціальна мережа Twitter позначила як неправдиві понад третину твітів Дональда Трампа, які він написав з дня проведення виборів, 3 листопада.

Наприклад, позначили як суперечливі дописи Трампа про рівень його підтримки в трьох штатах, де результати ще не були оприлюднені, а також як такі, що вводять в оману, дописи про “спробу суперників вкрасти вибори”.