Голливудская актриса Риз Уизерспун показала как готовить алкогольный коктейль, который по ее словам сочетается почти с любыми танцами.

Видео актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Риз Уизерспун готовила алкогольный напиток на своей кухне.

“Мой рецепт коктейля, который идеально “вставляет” и хорошо сочетается практически с любыми танцевальными движениями”, – подписала она видео.

Риз готовила коктейль из трех ингредиентов: из яблочного сидра, апероля и газированной воды.

Пригубив коктейль, Уизерспун продемонстрировала на камеру танцевальные движения.