Видео актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Риз Уизерспун готовила алкогольный напиток на своей кухне.

“Мой рецепт коктейля, который идеально “вставляет” и хорошо сочетается практически с любыми танцевальными движениями”, – подписала она видео.

Риз готовила коктейль из трех ингредиентов: из яблочного сидра, апероля и газированной воды.

Пригубив коктейль, Уизерспун продемонстрировала на камеру танцевальные движения.

 

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My Fizzy Apple Cider cocktail recipe! Perfect for fall and pairs well with just about any dance move 💃🏼🍂🍎

Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

  • Metro-Goldwyn-Mayer снимает третью часть культового фильма “Блондинка в законе”. Главную роль сыграет 44-летняя Риз Уизерспун.