Видео актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
Риз Уизерспун готовила алкогольный напиток на своей кухне.
“Мой рецепт коктейля, который идеально “вставляет” и хорошо сочетается практически с любыми танцевальными движениями”, – подписала она видео.
Риз готовила коктейль из трех ингредиентов: из яблочного сидра, апероля и газированной воды.
Пригубив коктейль, Уизерспун продемонстрировала на камеру танцевальные движения.
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My Fizzy Apple Cider cocktail recipe! Perfect for fall and pairs well with just about any dance move 💃🏼🍂🍎
- Metro-Goldwyn-Mayer снимает третью часть культового фильма “Блондинка в законе”. Главную роль сыграет 44-летняя Риз Уизерспун.