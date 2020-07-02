Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.
В частности, в номинации “Лучшая операторская работа в полнометражном фильме” был отмечен оператор-постановщик картины Дмитрий Яшенков.
Сценарий ленты создан по пьесе драматурга Григория Горина “Поминальная молитва”, основанной на сборнике произведений Шолом-Алейхема “Тевье-молочник”.
Кинопроект этого фильма с рабочим названием “Поминальная молитва” стал одним из победителей 2-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером и продюсером картины является Владимир Лерт, продюсерами выступили также Юрий Карновский и Мария Каэль.
Действие картины происходит в начале ХХ века. Тевье-молочник живет в маленьком селе. Он беден и верит, что у его дочерей есть единственный шанс избежать бедности – удачное замужество. Тевье принимает выгодное предложение от свата, но у дочерей есть другой план.
Премьера фильма в Украине состоялась в рамках открытия 47-го КМКФ “Молодость”.
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