Украинский фильм "Мир вашему дому!" режиссера Владимира Лерта стал фильмом-открытием The Treasure Coast International Film Festival (Флорида, США) и получил награду за лучшую операторскую работу.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

В частности, в номинации “Лучшая операторская работа в полнометражном фильме” был отмечен оператор-постановщик картины Дмитрий Яшенков.

Сценарий ленты создан по пьесе драматурга Григория Горина “Поминальная молитва”, основанной на сборнике произведений Шолом-Алейхема “Тевье-молочник”.

Кинопроект этого фильма с рабочим названием “Поминальная молитва” стал одним из победителей 2-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером и продюсером картины является Владимир Лерт, продюсерами выступили также Юрий Карновский и Мария Каэль.

Действие картины происходит в начале ХХ века. Тевье-молочник живет в маленьком селе. Он беден и верит, что у его дочерей есть единственный шанс избежать бедности – удачное замужество. Тевье принимает выгодное предложение от свата, но у дочерей есть другой план.

Премьера фильма в Украине состоялась в рамках открытия 47-го КМКФ “Молодость”.