Украинский фильм "Плохие дороги" сценаристки и драматурга Натальи Ворожбит отобрали в конкурсную программу Неделя критики Венецианского международного кинофестиваля.

Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Фильм Ворожбит состоит из пяти новелл об отношениях людей, истерзанных войной. Все истории объединены темой дорог. Фильму предшествовал одноименная пьеса, которую сценаристка написала по заказу лондонского театра Royal Court. Премьера спектакля прошла в октябре 2017 года, также ее до сих пор играют в Киеве.

Неделя критики – независимая параллельная программа кинофестиваля, которая проводится Национальным союзом итальянских кинокритиков (SNCCI). В этом году в программу вошли девять дебютных фильмов режиссеров разных стран.