Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

RIFFOSLO является самым жанровым фестивалем в Скандинавии, в программе которого – лучшие фантастические, фэнтези и хоррор-фильмы со всего мира. Он пройдет в столице Норвегии с 27 по 30 августа.

Отмечается, что это уже двенадцатый международный кинофестиваль, в котором участвует созданный при поддержке Госкино “Посторонний / Stranger”. До этого лента была отобрана к фестивалям в Южной Корее, США, Японии, Канаде, Индии, Эстонии, Колумбии. Фильм получил 9 наград, среди которых – награды за лучший фантастический фильм, лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и др.

Кроме того, благодаря успешным показам у фильма появился сейлз-агент – британская компания “ONE EYED FILMS”, которая занимается его дистрибуцией в мире.