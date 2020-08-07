Украинский фильм «Отдаленный лай собак» о мальчике из Донбасса номинировали на премию «Эмми»

Украинский документальный фильм "Отдаленный лай собак" о мальчике, который живет на Донбассе во время боевых действий, стал номинантом американской телевизионной премии "Эмми".

Об этом свидетельствует список номинантов. Эту информацию также подтвердил ассистент режиссера ленты Азад Сафаров.

В частности, фильм под названием The Distant Barking of Dogs включен в категорию “Выдающийся документальный фильм о современных событиях”.

“Фильм об Украине номинирован на крутую и самую престижную в мире награду Emmy! Тот самый наш фильм “Отдаленный лай собак”, о 10-летнего мальчика из Донбасса, который живет возле линии фронта. Мы в категории “Выдающийся документальный фильм о современных событиях” (Outstanding Current Affairs Documentary). Рядом с нами снова медиадинозавры – HBO, PBS, CNN, Netflix и др. Всего в этом году номинантов выбирали из 2000 работ”, – отметил Сафаров.

Победителей премии объявят 20 и 21 сентября в США.

Фильм датского режиссера Саймона Леренга Уилмонт “Отдаленный лай собак” снимался в селе Гнутово Донецкой области в 2015-2017 годах. Этот населенный пункт расположен рядом с Мариуполем и является подконтрольным Украине. Однако он нередко попадает под обстрел, потому, что неподалеку проходит линия фронта.

В центре сюжета – 10-летний мальчик Олег, который живет в Гнутово вместе с бабушкой. Его семья не захотела оставлять родной дом и почувствовала на себе весь ужас войны.