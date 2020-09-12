Об этом говорится на сайте Международной недели кинокритиков в Венеции.

Фильм Ворожбит состоит из пяти новелл об отношениях людей, искалеченных войной. Все истории объединены темой дорог. Фильму предшествовала одноименная пьеса, которую сценаристка написала по заказу лондонского театра Royal Court. Премьера спектакля состоялась в октябре 2017 года, также ее до сих пор играют в Киеве.

“Нет безопасных мест, и никто не может понять, что происходит. Даже оказавшись в хаосе, некоторым удается иметь власть над другими”, – говорится в описании к фильму на сайте фестиваля.

Съемки фильма проходили при поддержке Украинского культурного фонда, который выделил 11 млн грн на экранизацию.

Неделя критики – независимая параллельная программа кинофестиваля, которая проводится Национальным союзом итальянских кинокритиков (SNCCI). В этом году в программу вошли девять дебютных фильмов режиссеров разных стран.