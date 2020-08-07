Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко и тележурналистка Влада Седан поженились.

Об этом Седан сообщила в своем Instagram-аккаунте.

“12 марта. Лондон. Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Никогда не могла подумать, что именно там выйду замуж. Друзья, вот вы и узнали первый секрет в нашей личной жизни”, – говорится в сообщении.

На своем YouTube-канале Влада рассказала, что молодожены планировали другую дату, но карантин внес свои изменения.

“Наши родители не смогли приехать. Только мама Саши успела сесть на поезд, и мы втроем отправились в Лондон”, – добавила она.