Сегодня рано утром в возрасте 91 года умер известный итальянский композитор, лауреат "Оскара" Эннио Морриконе.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Сообщается, что Эннио Морриконе несколько дней назад упал и сломал бедренную кость.

Родился Морриконе в Риме 10 ноября 1928 года. Окончил консерваторию Санта-Сесилия по классу трубы, композиции, инструментовки, дирижирования и хоровой музыки.

Эннио Морриконе кавалер Большого креста ордена “За заслуги перед Итальянской Республикой”. Обладатель двух премий “Оскар”: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к “Омерзительной восьмёрке” (2016), 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии “Давид ди Донателло” за лучшую музыку к фильму, трёхкратный лауреат премии “Золотой глобус”, 6-кратный лауреат премии BAFTA.

Эннио Морриконе был женат, у него четверо детей.