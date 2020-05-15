Анонс грядущей коллекции опубликован в Instagram-аккаунте Uniqlo.
В видеоанонсе коллаборации Uniqlo продемонстрировали белые футболки с ярким цветочным принтом, ставшим для Такаси Мураками фирменным.
Также в ролике были показаны необычные высокие кроссовки, на которых изображены цветок и молния.
Дата выпуска коллекции на данный момент неизвестна, но Uniqlo и Мураками сообщили, что она выйдет “скоро”.
Стоит отметить, что Мураками и Айлиш сотрудничают не впервые. Ранее Мураками снял анимационный клип на песню певицы You Should See Me in a Crown.