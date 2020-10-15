Об этом пишет NME.

The Flaming Lips считают, что их “надувная” инициатива может стать для музыкантов способом продолжить выступления в условиях эпидемии коронавируса.

Подобные пузыри уже давно стали характерной чертой живых выступлений группы, однако в этот раз The Flaming Lips впервые представили их как средство контроля социального дистанцирования на полноценном публичном концерте.

 

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Yessss!!! Last night at @criterionokc !!! Thank you ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Публикация от Wayne Coyne (@waynecoyne5)

 

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Yesssssss!!! Thsnk you everyone for helping !!!!!

Публикация от Wayne Coyne (@waynecoyne5)

 

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⚪️It’s really happening!⚪️

Публикация от Brothers Griiin (@brothersgriiin)

 

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🔮⚪️Big Ballin ⚪️🔮 #flaminglips ✨🌈

Публикация от 🌈Dayzie✨ (@dayzieee)

 

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🌐Concert 2020 style 🌐 Bubble Girl 🌐 @waynecoyne5 🔥The Flaming Lips 🔥

Публикация от Stephanie Barbee (Adair)💋 (@stephaniegluteologist)

  • Ранее исландская певица Бьорк анонсировала живые концерты на 2020 год. Она стала одной из первых звезд мирового уровня, которая назначила оффлайн-выступления.