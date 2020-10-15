Группа The Flaming Lips дала концерт для живой публики. Люди были изолированы друг от друга внутри огромных надувных шаров.

Об этом пишет NME.

The Flaming Lips считают, что их “надувная” инициатива может стать для музыкантов способом продолжить выступления в условиях эпидемии коронавируса.

Подобные пузыри уже давно стали характерной чертой живых выступлений группы, однако в этот раз The Flaming Lips впервые представили их как средство контроля социального дистанцирования на полноценном публичном концерте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Yesssssss!!! Thsnk you everyone for helping !!!!! Публикация от Wayne Coyne (@waynecoyne5) 12 Окт 2020 в 9:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⚪️It’s really happening!⚪️ Публикация от Brothers Griiin (@brothersgriiin) 12 Окт 2020 в 5:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔮⚪️Big Ballin ⚪️🔮 #flaminglips ✨🌈 Публикация от 🌈Dayzie✨ (@dayzieee) 13 Окт 2020 в 10:39 PDT