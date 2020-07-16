При поддержке минтуризма Исландии был запущен необычный сайт, с помощью которого можно покричать на просторах этой страны и снять эмоциональное напряжение.

Об этом сообщают #Буквы.

Проект Inspired by Iceland (“Вдохновлен Исландией”) запустил уникальный сайт lookslikeyouneediceland.com. Он призван помочь людям, которые продолжительное время находятся в состоянии стресса, в том числе — из-за пандемии COVID-19 и карантина, снять эмоциональное напряжение с помощью крика.

Inspired by Iceland — рекламный проект министерства туризма, промышленности и инноваций Исландии, созданный для укрепления развития исландского туризма. А кампания lookslikeyouneediceland.com позиционируется как часть экономических мер исландского правительства, направленных на борьбу с COVID-19 и последствиями эпидемии.

Как это работает?

Министерство предлагает людям во всем мире снять накопленный стресс, вызванный COVID-19, покричав на просторах Исландии, не выходя из дома.

С помощью нового сайта любой желающий может записать свой крик, и он будет озвучен через динамики в локациях в разных уголках Исландии. Всего таких локаций семь — на острове Видей, у вулкана Фестарфьял в Грендавике, у водопада Скоугафосс, в окрестностях поселка Дьюпивогур, у подножия горы Снайфетльсйокутль, в бухте Кальфшамарсвик, на полуострове Вестфирдир и на пляже Родасандур.

“Исландцам не нужно опасаться, что крики разочарования иностранцев помешают их летним каникулам, так как шум будет умеренным”, — заверили в министерстве.

Для того, чтобы сделать запись, необходимо воспользоваться желтой кнопкой на главной странице:

На сайте можно услышать и крики других людей — для этого на стартовой странице нужно включить звук.

Этот сайт будет доступен в течение ближайших двух недель. Ознакомиться с принципом его работы можно, посмотрев смешной рекламный ролик:

Это помогает?

Использовать крик как терапевтический инструмент для того, чтобы освободить сдерживаемую эмоцию, придумали еще в 1970-х годах. Терапевт и консультант по психическому здоровью Зои Эстон рассказала, почему это помогает.

“Психологический ответ на желание кричать зажигает часть нашего мозга, которая активируется, когда мы находимся под угрозой. Это то, что мы испытали за последние несколько месяцев. Эффект проявляется, если кричать громко и непрерывно в широком, открытом пространстве. Это буквально позволяет вам освободиться от напряжения и двигаться вперед”, — объяснила она.

Говоря об этом методе, Эстон подчеркнула, что людям, которые чувствуют, что им нужна поддержка их психического здоровья, стоит все же обратиться за профессиональной помощью.