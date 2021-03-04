В Лос-Анджелесе мужчина превратил свой дом в свалку, – фото, видео

Жители района Гранада-Хиллз, который расположен на окраине Лос-Анджелеса, опасаются за свою безопасность и имущественные ценности, поскольку один из их соседей превратил свой дом в большую свалку.

Об этом сообщает CBS Los Angeles.

Соседи годами пытаются заставить владельца убрать мусор, но безрезультатно.

Сверху этот двор выглядит достаточно типично, но картина мгновенно меняется, если присмотреться к деталям, или же подойти ближе.

“Это действительно превратилось в кошмар”, – сказал сосед Джеймс Эрик.

Мусор и ненужные вещи разбросаны по двору огромными кучами, которые уже почти закрыли сам дом.

Местная жительница Тина Аллегес рассказала, что свалка во дворе мужчины угрожает безопасности. В частности, она отметила, что в мусоре развелись грызуны и другие вредители. К тому же это влияет на экологию и качество воздуха.

По словам соседей, свалку во дворе устроил сын владельца дома. Он годами выбрасывал мусор и прочий мусор на заднем дворе, а затем и на переднем.

“Это ситуация, когда человек приезжает в любое время суток, и выбрасывает грузовики мусора”, – рассказала Аллегес.

С начала 2018 года соседи 11 раз жаловались на владельца этого дома. Три жалобы до сих пор рассматриваются. Однако власть пассивно реагирует на эту ситуацию.

На прошлой неделе жители получили электронное письмо от инспектора по пожарной охраны Лос-Анджелеса. Он заявил, что город может инициировать судебный иск, в результате которого мусор постановят вывезти. Однако средств на вывоз нет.

“У меня есть десятки подобных дел, которые уже несколько лет находятся в суде без решения”, – написал инспектор.

В полиции отмечают, что хлам и мусор во дворе мужчины – это его частная собственность. Ее вывоз должен санкционировать суд, который еще не рассмотрел это дело.