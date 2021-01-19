Движение Black Lives Matter в честь дня рождения Мартина Лютера Кинга опубликовал странное видео с чернокожей девушкой.

Видеоролик появился на официальном Instagram-аккаунте движения.

На ролике чернокожая девушка тверкает на фоне выдающихся зданий Вашингтона. На фоне звучит знаменитая речь “У меня есть мечта”.

Инициаторы этой акции заверили, что ее целью является “деколонизация сверхсексуальных тел чернокожих женщин”.

“Тверк в Вашингтоне – это декларация свободы и исцеления”, – отметили в Black Lives Matter.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Black Lives Matter (@blklivesmatter)

Отметим, что не все пользователи Сети поняли глубокий смысл этого видео.

“Извините, но это глупо”,

“Без смысла. Чувствую себя оскорбленным “,

“Я точно не поддерживаю это”, – пишут комментаторы.

15 января исполнилось 92 года со дня рождения Мартина Лютера Кинга, который известен как лидер движения за права чернокожих в США. Он также был представителем тактики ненасилия в борьбе против расизма. Награжден Нобелевской премией мира 1964 года. Подробнее о том, чем известный Лютер Кинг смотрите в видео #Букв.