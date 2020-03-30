Об этом сообщает издание NL Times.
Полотно вынесли из музея в ночь на 30 марта. Злоумышленники разбили стеклянную дверь, сработала сигнализация, однако полицейские не сумели задержать грабителей. Сейчас полиция расследует инцидент.
Картина прибыла на временную экспозицию из Гронингенского музея. Представитель Гронингенского музея уверен, что грабителями были голландцы.
Сейчас Singer Laren находится на карантине в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
- Полотно Винсента Ван Гога “Пейзаж с крестьянским домом” на международной выставке искусства и антиквариата TEFAF в Маастрихте было продано за 15 млн евро.