Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало трейлер миссии по изучению Марса.

Ролик опубликовали на YouTube-канале NASA.

В рамках миссии на Марс отправят марсоход Perseverance.

В трейлере агентство показало свои достижения в освоении планеты.

Ролик озвучила актриса Октавия Спенсер, сыгравшая сотрудника NASA в сериале “Скрытые фигуры”.

Отметим, что агентство уже не раз переносило дату запуска марсохода; пока старт планируется в конце июля.

Если запуск отложат снова, NASA придется переносить миссию на 2022 год из-за положения Земли относительно Марса.