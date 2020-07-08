Ролик опубликовали на YouTube-канале NASA.
В рамках миссии на Марс отправят марсоход Perseverance.
В трейлере агентство показало свои достижения в освоении планеты.
Ролик озвучила актриса Октавия Спенсер, сыгравшая сотрудника NASA в сериале “Скрытые фигуры”.
Отметим, что агентство уже не раз переносило дату запуска марсохода; пока старт планируется в конце июля.
Если запуск отложат снова, NASA придется переносить миссию на 2022 год из-за положения Земли относительно Марса.
- Ранее агентство обнародовало таймлапс-видео, показывающее “жизнь” Солнца на протяжении последних 10 лет.