Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во время звонка экран будет разделен на две части, так пользователь увидит собеседника и то, как он выглядит на чужом экране.

Для того, чтобы совершить звонок, нужно обязательное согласие обоих сторон на видеочат.

Tinder также представил условия, по которым пользователи могут общаться по видеосвязи. В приложении запрещен показ наготы и сексуального контента, разжигание ненависти и упоминание незаконных действий. Записываться звонки не будут.

Возможность доступна в 13 странах, включая США, Австралию, Испанию, Италию и Францию. Украины в этом списке нет.

Когда появится эта возможность в других странах, не сообщается. В компании отметили, что тестовый режим нужен для того, чтобы оценить техническую часть работы Face to Face, а также уровень нагрузки на серверы.