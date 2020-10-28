Известная американская модель Эмили Ратаковски заявила, что они с мужем не будут навязывать своему будущему ребенку гендерные стереотипы. Их малыш сам выберет себе пол до 18 лет.

Об этом звезда заявила в интервью изданию Vogue.

По словам Ратаковски, у ее ребенка будет 18 лет для того, чтобы понять, кем он себя ощущает – женщиной или мужчиной.

“Нам с мужем нравится отвечать на вопросы людей, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и именно тогда он расскажет об этом. Все смеются над этим. Однако все гораздо сложнее, чем те гениталии, с которыми может родиться наш ребенок: кем будет этот человек? Для какого человека мы станем родителями? Как он изменит нашу жизнь? Мне нравится идея навязать моему ребенку как можно меньше гендерных стереотипов”, – сказала модель.

Однако Ратаковски не стала скрывать, что всю жизнь мечтала о девочке. На своей странице в Instagram модель поделилась новыми фотографиями в особом состоянии, а также призналась, что ей нравится “новое тело”.