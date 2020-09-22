Об этом сообщает телеканал ABC.
Чепмен отбывает за убийство музыканта пожизненный срок.
На очередном слушании о досрочном освобождении его спросили, изменился ли он за 40 лет в тюрьме. Чепмен ответил, что понял – убийство Леннона он совершил из-за эгоизма и желания прославиться. Также Чепмен сказал, что завидовал образу жизни музыканта. Сейчас он считает, что никаких оправданий его поступку нет и очень сожалеет о содеянном.
Чемпен сказал, что больше всего ему жаль, что он причинил боль вдове музыканта Йоко Оно. По словам Чепмена, он все время думает об этом.
Марк Чепмен застрелил музыканта и участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона 8 декабря 1980 года, пять раз выстрелив ему в спину. В этот же день он взял у Леннона автограф.
- Ранее сообщалось, что Пол Маккартни и его партнер по группе The Beatles Ринго Старр в рамках переиздания своего знаменитого альбома 1997 года Flaming Pie записали обновленную версию композиции “Beautiful Night”.