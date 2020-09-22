Об этом сообщает телеканал ABC.

Чепмен отбывает за убийство музыканта пожизненный срок.

На очередном слушании о досрочном освобождении его спросили, изменился ли он за 40 лет в тюрьме. Чепмен ответил, что понял – убийство Леннона он совершил из-за эгоизма и желания прославиться. Также Чепмен сказал, что завидовал образу жизни музыканта. Сейчас он считает, что никаких оправданий его поступку нет и очень сожалеет о содеянном.

Чемпен сказал, что больше всего ему жаль, что он причинил боль вдове музыканта Йоко Оно. По словам Чепмена, он все время думает об этом.

Марк Чепмен застрелил музыканта и участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона 8 декабря 1980 года, пять раз выстрелив ему в спину. В этот же день он взял у Леннона автограф.