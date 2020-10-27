Об этом сообщает The New York Times.

Идея совместить персонаж Саши Барона Коэна с туристической отраслью Казахстана принадлежит американцу Деннису Кину, который женился на казашке, и его коллеге Ермеку Утемисову. При поддержке Kazakh Tourism друзья сняли серию видеороликов, в которых туристы посещают памятники Казахстана и произносят фразу “Very nice!”.

“Вы, возможно, слышали об этом месте, и оно лучше, чем вы могли бы себе представить. Где еще можно найти бескрайние степи, песок и горные вершины за несколько минут от современного мегаполиса? Как можно описать такое удивительное место всего в двух словах? Как сказал один мудрец, “Very nice!” – написали авторы в описании к рекламному ролику.

Заместитель главы правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов объяснил, почему в компании остановились на этой фразе из фильма. Сначала власти Казахстана не хотели реагировать на выход фильма, но потом позиция изменилась.

“Во время эпидемии коронавируса, когда туризм фактически прекращен, было приятно видеть, что Казахстан вспоминают в СМИ. Мы бы хотели поработать с Коэном или даже попросить его снимать у нас”, – сказал Садвакасов.

Сам комик Саша Барон Коэн ответил, почему выбрал именно Казахстан для своего фильма “Борат”, а также прокомментировал идею создания этого ролика. По его словам, в фильме создан фальшивый образ Казахстана, но на самом деле эта страна прекрасна.

“Это комедия, и Казахстан в фильме не имеет ничего общего с реальной страной. Я выбрал Казахстан, потому что об этом месте почти никто не знал в США, это позволило нам создать дикий, комедийный, фальшивый мир. Настоящий Казахстан – прекрасная страна с современным гордым обществом, прямая противоположность версии “Бората”, – сказал Коэн.