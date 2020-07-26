Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и телеведущая Юлия Зорий расписались на админгранице с аннексированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала ICTV, на котором и работает Зорий.

Отмечается, что пара пока решила только официально оформить брак, а празднование перенесли на потом. На росписи присутствовали свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей.

“Брак мы регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска Каланчак на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других. Это действительно удобно, доступно и главное – безопасно”, – сказал Резников.

В свою очередь Зорий сообщила, что расписаться планировали еще в начале лета, но перенесли из-за карантина.

Фото: Тала Калатай / Facebook

“Безопасность для нас на первом месте. Карантин не повлиял на наши отношения, наоборот, укрепил их еще больше. Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность”, – рассказала телеведущая.

Телеведущая Тала Калатай на своей странице в Facebook сообщила, что это она познакомила пару на вечеринке “Евровидения”.

“Ваша семья – результат моего упрямства. Не зря я Малу свою заставила в приказном порядке мыть голову и идти на вечеринку в честь “Евровидения”, где и познакомила ее с моим любимым другом Лешей!!!! И теперь я и со стороны жениха и со стороны невесты!!!!” – написала Калатай.